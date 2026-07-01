Ma vie, mon roman, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
mercredi 13 janvier 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Ma vie, mon roman Mercredi 13 janvier 2027, 18h30 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-13T18:30:00+01:00 – 2027-01-13T19:20:00+01:00
Fin : 2027-01-13T18:30:00+01:00 – 2027-01-13T19:20:00+01:00
Compagnie Rassegna
Et si nos souvenirs d’enfance avaient une bande‑son ?
Au son de mélodies enjouées, d’airs traditionnels réarrangés et de compositions originales inspirées des sonorités populaires de Méditerranée, la Compagnie Rassegna présente Ma vie, mon roman : un spectacle musical plein d’émotion, guidé par le fil rouge de nos mémoires enfantines.
Sur scène la voix de Carlito traverse doucement l’espace à travers la radio des souvenirs. Carlito, c’est celui qui ferraille contre les dragons, qui se glisse sous le sombrero d’un mariachi, qui joue les BG sur une rumba espagnole ou qui fait les 400 coups. C’est lui, c’est nous, revivant nos amitiés, nos premières amours, les joies et les peines qui ont façonné nos premiers souvenirs.
En français, en espagnol, italien, arabe ou corse, les artistes font ressurgir des bribes de refrains oubliés…
Laissons‑nous emporter par le souffle des souvenirs qui s’éveillent, entre douceur, amusement et gaieté.
Bruno Allary : direction artistique, composition, écriture, guitares, voix, Fouad Didi : voix, oud, violon arabo‑andalou, Carine Lotta : voix, banjoline, Sylvie Paz : voix, cajon, basse, Laurent Gachet : aide à l’écriture et mise en scène
+ Atelier intergénérationnel – GRATUIT
« Partageons nos mémoires » – Musique, dessin, théâtre
mar 12 janv 17h30 > 19h et mer 13 janv 14h > 16h
Tout public dès 8 ans – En duo
Au premier rendez‑vous, apportez un objet qui vous remémore des souvenirs : photo, comptine, doudou…
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 spectacle musical jeune public
August
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