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AGENDA · Marseille 2e Arrondissement

Ma ville en bleu by Insolant_cyanotype Le Panier Marseille 2e Arrondissement

jeudi 13 août 2026 · Le Panier · Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Panier
Adresse
1 Montée Saint Esprit
Ville
13002 Marseille 2e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 2e Arrondissement

Ma ville en bleu by Insolant_cyanotype

Jeudi 13 août 2026 de 18h30 à 21h.
Vernissage.

Samedi 15 août 2026 de 14h à 18h30.
Exposition.

Dimanche 16 août 2026 de 14h à 18h30.
Exposition. Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-15 2026-08-16

Paradigme est un studio photo et une galerie qui expose des photographies.
Comme le cagnard tape sur les plages marseillaises, le soleil peut aussi révéler de belles images grâce à la technique du cyanotype sur les négatifs photos de notre artiste Insolant_cyanotype.   .

Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 53 34 67  paradigme.marseille@gmail.com

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English :

Paradigme is a photo studio and gallery that exhibits photographs.

L’événement Ma ville en bleu by Insolant_cyanotype Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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