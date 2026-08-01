Ma ville en bleu by Insolant_cyanotype Le Panier Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Ma ville en bleu by Insolant_cyanotype

Jeudi 13 août 2026 de 18h30 à 21h.

Vernissage.

Samedi 15 août 2026 de 14h à 18h30.

Exposition.

Dimanche 16 août 2026 de 14h à 18h30.

Exposition. Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-15 2026-08-16

Paradigme est un studio photo et une galerie qui expose des photographies.

Comme le cagnard tape sur les plages marseillaises, le soleil peut aussi révéler de belles images grâce à la technique du cyanotype sur les négatifs photos de notre artiste Insolant_cyanotype. .

Le Panier 1 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 53 34 67 paradigme.marseille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paradigme is a photo studio and gallery that exhibits photographs.

L’événement Ma ville en bleu by Insolant_cyanotype Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille