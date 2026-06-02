MAAAR Place de la Mairie Rennes Samedi 1 août, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Musiques du monde]

Au croisement de la musique bretonne, galicienne, et vénézuélienne, MAAAR c’est la rencontre entre des voix, des percussions et un accordéon. Les trois artistes composent et improvisent des morceaux originaux, mêlant expression contemporaine et traditionnelle. La puissance des voix et des percussions est magnifiée par l’attachement des chanteuses à la péninsule Ibérique et par leurs parcours musicaux traversant l’Amérique latine, l’Occitanie et la Bretagne. Un trio exalté qui a le pouvoir de captiver son public.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville?utm_source=linktree_profile_share<sid=bd8b7c22-f36b-4475-a6f9-90bd3112835c%5D%5D)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-01T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T20:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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