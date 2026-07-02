Macadam Caravan | Cie Presque Siamoises & les élèves du CRAC de Lomme, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Informations pratiques

Macadam Caravan | Cie Presque Siamoises & les élèves du CRAC de Lomme Dimanche 27 septembre, 14h30 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00

Chacun et chacune y porte son propre regard, sa façon de le concevoir et sa manière de s’y mouvoir. Plus qu’un endroit de passage, c’est aussi un espace à habiter, à rencontrer.

Alors si vos regards croisent leurs chemins, laissez-vous conter l’histoire que la rue voudra bien vous dévoiler.

à l’occasion du Moulins dimanche #8 – devant le Prato, en extérieur

le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 52 71 24 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.leprato.fr »}]

Pendant 5 semaines, Shunyo Hanotaux, de la compagnie Presque Siamoises, a accompagné 9 élèves du CRAC (Centre Régional des Arts du Cirque) de Lomme pour expérimenter l’espace public.

© Shunyo