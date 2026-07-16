Macbeth, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Macbeth 14 – 22 avril 2027 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-14T20:00:00+02:00 – 2027-04-14T22:30:00+02:00

Fin : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T22:30:00+02:00

Opéra

De la tragédie de Shakespeare au grandiose opéra de Verdi, le drame de Macbeth est l’histoire d’une ambition dévorante qui consume les êtres et renverse les puissants. Distillé par des sorcières dont l’agenda funeste n’est autre que la chute du royaume d’Écosse, le long poison de la jalousie fait son chemin vers le cœur d’un véritable anti-héros, le poussant à commettre l’irréparable dans le seul but de s’assurer une place sur le trône. Dans la mise en scène d’Ambre Kahan pour cette nouvelle production, la justice sera rendue en même temps que la Nature reprendra ses droits, purifiant la lande et réduisant le château, lieu de pouvoir par excellence, à l’état de ruine gothique.

Coproduction Opéra Orchestre Normandie Rouen, Opéra National de Bordeaux

Ateliers de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen et de l’Opéra National de Bordeaux

Autour du spectacle

Mercredi 14 avril 18 h 30 : rencontre avec l’équipe artistique, Grand-Théâtre

Création de la production à l’Opéra Orchestre Normandie Rouen, du 25 septembre au 3 octobre 2026, avec le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux.

Vendredi 16 avril 20 h : séance avec prêt de gilets vibrants (nouveauté)

Grâce à l’acquisition de gilets vibrants, l’Opéra expérimente un nouveau dispositif d’immersion sensorielle destiné aux personnes sourdes ou malentendantes. Les gilets permettent de ressentir la musique grâce à des vibrations synchronisées avec les sons. Les variations musicales (sons graves ou aigus, intensité, rythme) sont traduites en vibrations plus ou moins fortes, pour vivre le spectacle autrement. En complément de cette séance, une visite guidée en Langue des signes française (LSF) sera proposée en amont de la représentation. Plus d’informations : Noémie Dolo

Autour de Macbeth

Samedi 3 avril 15 h : conférence « Viva Wagner ! La diffusion des opéras de Wagner en Italie » par Cyril Plante, Grand-Théâtre

Mardi 6 avril 17 h : conférence de Christian Malapert, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/690794-macbeth »}] [{« link »: « mailto:n.dolo@onb.fr »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/opera-macbeth-87931 »}]

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