Pagaille débarque à Bordeaux : The Cure et Charlotte De Witte, Place des Quinconces, Bordeaux

Informations pratiques

Pagaille débarque à Bordeaux : The Cure et Charlotte De Witte 28 et 29 août Place des Quinconces Gironde

Tarifs : à partir de 45 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-29T17:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00

Pagaille débarque à Bordeaux

Pour sa toute première édition, Pagaille s’installe en plein cœur de Bordeaux ! Les 28 et 29 août 2026, la place des Quinconces se transforme en terrain de fête, de rencontres et de découvertes. Deux jours de musiques actuelles, d’arts de la rue et de convivialité, au pied du monument des Girondins.

Un festival pas comme les autres

Porté par Côte Ouest, Peel Productions et Sauce Prod, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, Pagaille se veut plus qu’un festival : un espace vivant et accessible où se croisent les publics, les styles et les générations. Ici, pas de grand rassemblement standardisé, mais un rendez-vous urbain, participatif et responsable, ancré dans la vie locale.

La programmation

Une affiche foisonnante et audacieuse qui célèbre toutes les musiques actuelles.

Vendredi 28 août — Le groupe légendaire The Cure ouvre le bal et donne le ton d’un week-end placé sous le signe de l’émotion collective.

Samedi 29 août — Place à l’électro et au rap avec Charlotte de Witte, Boris Brejcha et Meryl, pour une journée qui monte crescendo. D’autres artistes complètent l’affiche pour faire dialoguer les univers et les générations.

Bien plus que des concerts

Autour des scènes : arts de la rue, food trucks et acteurs culturels, associatifs et gastronomiques du territoire. Le festival s’engage aussi pour une expérience durable et inclusive — réduction de l’empreinte environnementale, mobilité douce et accessibilité pour tous.

Infos pratiques

Lieu — Place des Quinconces, Bordeaux

Dates — Vendredi 28 et samedi 29 août 2026

Horaires — Ven. dès 17h (The Cure) · Sam. dès 14h

Tarifs — Billetterie payante (pass 1 jour, 2 jours et options VIP). Tarifs variables selon l’offre.

Accès — Tram ligne C, arrêt Quinconces · vélo ou covoiturage recommandés · pas de parking sur place

Public — Ouvert à tous ; horaires tardifs, vérifiez les conditions pour les mineurs

Rejoignez le mouvement et venez mettre la Pagaille !

Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://pagaille-festival.fr/ »}]

La 1re édition du festival Pagaille investit la place des Quinconces les 28 et 29 août 2026 : deux jours de musiques actuelles, d’arts de la rue et de food trucks au cœur de Bordeaux.