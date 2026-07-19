Informations pratiques

Rouen

Macbeth

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-10-03 20:50:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-27 2026-09-29 2026-10-01 2026-10-03

Durée 2h50, entracte inclus

En italien surtitré en français

En adaptant l’histoire de Macbeth dans une de ses partitions les plus audacieuses, Verdi fait naître un cocktail explosif. Une association du génie théâtral de Shakespeare et du drame à l’italienne, sur une musique incandescente.

Le poison de la jalousie, la soif de pouvoir et la tentation meurtrière s’insinuent dans les esprits tourmentés, distillés par des sorcières dont le seul horizon est la chute du royaume d’Écosse. Pour cet opéra vénéneux, Ambre Kahan file une métaphore ô combien parlante, à l’image de son univers puissamment évocateur.

La nature y envahit peu à peu l’espace, recouvrant ses droits à mesure que la paranoïa et le remords rongent les protagonistes. La vérité triomphera finalement, quand la lande écossaise et sa forteresse rocailleuse auront retrouvé leur pureté, et les époux Macbeth lavé leur crime dans leur propre sang.

Coproduction Opéra Orchestre Normandie Rouen, Opéra National de Bordeaux

– Les + accentus / parcours chant, 4 rendez-vous du 12 au 26 sept.

– Journées Européennes du Patrimoine

• Rencontre et répétition ouverte, samedi 19 sept. 17h30

• Visite du décor, dimanche 20 sept. 10h–18h

– Avant-première, mercredi 23 sept. 18h30

– De fil en aiguille, jeudi 24 sept. 19h

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle

– Comme un écho, samedi 26 sept. 16h

– Audiodescription, dimanche 27 sept. 16h

– Le Club des Sortilèges, dimanche 27 sept. 16h

– Gilets vibrants, jeudi 1er oct. 20h .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Macbeth

L’événement Macbeth Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité