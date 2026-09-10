MACHA GHARIBIAN Femmes du Monde Place Grégoire de Tours Brioude
samedi 17 octobre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude
Informations pratiques
Brioude
MACHA GHARIBIAN Femmes du Monde
Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
pass 3 soirée 45€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’hypnotique Macha Gharibian, Révélation des Victoires du Jazz en 2020, offre un Live aux carrefours de ses nombreux héritages.
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr
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English :
The hypnotic Macha Gharibian, Revelation of the Victoires du Jazz in 2020, offers a Live at the crossroads of her many heritages.
L’événement MACHA GHARIBIAN Femmes du Monde Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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