MACHA GHARIBIAN Femmes du Monde Place Grégoire de Tours Brioude

Informations pratiques

Brioude

MACHA GHARIBIAN Femmes du Monde

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

pass 3 soirée 45€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’hypnotique Macha Gharibian, Révélation des Victoires du Jazz en 2020, offre un Live aux carrefours de ses nombreux héritages.

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr

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English :

The hypnotic Macha Gharibian, Revelation of the Victoires du Jazz in 2020, offers a Live at the crossroads of her many heritages.

L’événement MACHA GHARIBIAN Femmes du Monde Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne