Garuda sur chaise Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Garuda sur chaise

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

40€ les 8 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 08:45:00

fin : 2026-09-23 09:45:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-23

Discipline à part entière qui mélange des mouvements de Yoga, de Pilates et de Taï Chi Chuan.

Un cours est constitué d’enchainements de mouvements dynamiques qui mélangent force, souplesse et endurance

inscription par période (40€ les 8 séances)

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

A discipline that fully combines elements of yoga, Pilates, and Tai Chi Chuan.

A class consists of dynamic movement sequences that combine strength, flexibility, and endurance.

Registration is on a session basis (40? for 8 sessions)

L’événement Garuda sur chaise Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne