Garuda sur chaise Espace Socio-Culturel Brioude
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Garuda sur chaise
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
40€ les 8 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 08:45:00
fin : 2026-09-23 09:45:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-23
Discipline à part entière qui mélange des mouvements de Yoga, de Pilates et de Taï Chi Chuan.
Un cours est constitué d’enchainements de mouvements dynamiques qui mélangent force, souplesse et endurance
inscription par période (40€ les 8 séances)
.
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A discipline that fully combines elements of yoga, Pilates, and Tai Chi Chuan.
A class consists of dynamic movement sequences that combine strength, flexibility, and endurance.
Registration is on a session basis (40? for 8 sessions)
L’événement Garuda sur chaise Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
À voir aussi à Brioude (Haute-Loire)
- Programme Août MicroFolie Brioude Place Lafayette Brioude 4 août 2026
- Concert François-René Duchable Place Grégoire de Tours Brioude 7 août 2026
- Les balades botaniques de Tian Place Grégoire de Tours Brioude 22 août 2026
- Fête de la Saint-Julien place Champanne Brioude 28 août 2026
- Fête du sport et des associations Salle polyvalente Brioude 5 septembre 2026