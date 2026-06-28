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Macha Gharibian & Jocelyn Mienniel, Cool jazz for quiet dream au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Macha Gharibian & Jocelyn Mienniel, Cool jazz for quiet dream au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Macha Gharibian & Jocelyn Mienniel, Cool jazz for quiet dream au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris lundi 28 septembre 2026.

Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Tarif
<p>Tarif en ligne : 24€ à 27€<br>Tarif sur place : 27€ à 30€</p>

Entre jazz et musiques du monde, ce duo inédit promet un dialogue sensible et lumineux, porté par la voix magnétique et le piano de Macha Gharibian, et par le souffle libre et inspiré du flûtiste Jocelyn Mienniel. Ensemble ils inventent un espace musical intime, où les mélodies se réinventent au fil de l’instant. Une invitation au voyage, à l’écoute et à l’émotion.

Line-up : Macha Gharibian : piano et voix ; Jocelyn Mienniel : flûte et voix

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Cool jazz — Macha Gharibian et Jocelyn Mienniel vous plongent dans un univers sonore intime où voix et flûte s’entrelacent pour un voyage musical captivant et émouvant.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 27 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-28T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-28T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T19:30:00+02:00_2026-09-27T20:30:00+02:00;2026-09-27T21:30:00+02:00_2026-09-27T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/macha-gharibian-jocelyn-mienniel contact@38riv.com


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