Macha Gharibian & Jocelyn Mienniel, Cool jazz for quiet dream au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Entre jazz et musiques du monde, ce duo inédit promet un dialogue sensible et lumineux, porté par la voix magnétique et le piano de Macha Gharibian, et par le souffle libre et inspiré du flûtiste Jocelyn Mienniel. Ensemble ils inventent un espace musical intime, où les mélodies se réinventent au fil de l’instant. Une invitation au voyage, à l’écoute et à l’émotion.

Line-up : Macha Gharibian : piano et voix ; Jocelyn Mienniel : flûte et voix

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Cool jazz — Macha Gharibian et Jocelyn Mienniel vous plongent dans un univers sonore intime où voix et flûte s’entrelacent pour un voyage musical captivant et émouvant.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 27 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-28T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T19:30:00+02:00_2026-09-27T20:30:00+02:00;2026-09-27T21:30:00+02:00_2026-09-27T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/macha-gharibian-jocelyn-mienniel contact@38riv.com



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