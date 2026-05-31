« Machine à spectacle » de Solène Wachter Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
« Machine à spectacle » de Solène Wachter Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris mercredi 14 octobre 2026.
Plus que le spectacle en lui-même, Solène Wachter adore comprendre les rouages et les coulisses qui permettent à la sensation d’advenir. Pour Machine à spectacle, elle s’attaque à l’adrénaline du show. Sur scène, elle installe des structures, des agrès et des dispositifs techniques qui composent un environnement où les trois performeurs et la cascadeuse se frottent concrètement à la chute, à la suspension, à l’élan. Oui, la cascadeuse ! héroïne s’il en est des films d’action. Qui mieux qu’elle pour incarner la virtuosité, le danger et l’illusion ?
Solène Wachter est déjà une grande interprète et chorégraphe. Elle a souvent dansé avec les plus grands, d’Anne Teresa De Keersmaeker à Boris Charmatz, et désormais, elle écrit ses propres pièces. Dans sa précédente, FOR YOU / NOT FOR YOU, elle divisait le public pour révéler simultanément l’endroit et l’envers du spectacle. Déjà.
Elle pousse plus loin sa réflexion dans Machine à spectacle, au titre explicite. La « machine », c’est la scène, où le corps doit négocier en permanence avec la technique. Elle ne cherche pas l’exploit. Ce qu’elle veut montrer c’est ce qui se cache derrière chaque effet spectaculaire. La part d’entrainement, de souffrance, de répétition qui permet d’effacer en apparence, toutes les immenses difficultés.
Accessible dès 8 ans, Machine à spectacle est un grand spectacle ! Montrer, révéler n’enlève rien à l’effet « waouh ». Au contraire, il donne les clés pour comprendre ce qui nous décroche la mâchoire face à la puissance d’une image en apparence, en apparence seulement, si facile.
Amélie Blaustein-Niddam
Durée : 1h
Catégorie :
- Dès 8 ans, Jeune public
- Danse
- Séance adaptée aux spectateurs ayant un handicap psychique : le samedi 17 octobre 2026
- Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation : le vendredi 16 octobre 2026
- Séance scolaire : le jeudi 15 octobre 2026
D’où vient la pratique de la cascade, cette cousine éloignée de la danse ? Dans Machine à spectacle, Solène Wachter s’intéresse à la figure de la cascadeuse et nous invite à découvrir son interprétation de cet art de l’illusion et de la prise de risque. Une création à couper le souffle où la puissance du geste révèle parfois les limites du corps. La scène devient une machine où les effets se construisent peu à peu, où le spectaculaire s’y fabrique autant qu’il s’y fissure.
Du mercredi 14 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
samedi
de 17h00 à 18h00
jeudi
de 14h30 à 15h30
mercredi, vendredi
de 19h30 à 20h30
payant
De 10 à 25 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00;2026-10-15T14:30:00+02:00_2026-10-15T15:30:00+02:00;2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:30:00+02:00;2026-10-17T17:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/machine-spectacle-solene-wachter +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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