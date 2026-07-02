Machine arrière #3 : Autochrome, Cité des sciences et de l’industrie, Paris
mardi 1 décembre 2026 · Cité des sciences et de l'industrie · Paris
Informations pratiques
Machine arrière #3 : Autochrome 1 décembre 2026 – 28 novembre 2027 Cité des sciences et de l’industrie Paris
Plein tarif : 15 €
Tarifs réduits : de 4 à12 € et gratuités
https://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/nos-tarifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T10:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00
Fin : 2027-11-28T10:00:00+01:00 – 2027-11-28T19:00:00+01:00
Machine arrière #3 : Autochrome
Autochrome, troisième volet de la série Machine arrière (après le radio-transistor et la machine à écrire), invite à un voyage à rebours dans l’histoire de la photographie couleur : de la profusion des images contemporaines aux premières expérimentations.
Le parcours inclut une immersion sonore (réalisée avec Radio France Studios), à la rencontre de Marc Ferrez, photographe franco-brésilien qui, en 1912, se passionne pour les plaques autochromes. Conçue avec le Sesc São Paulo (Brésil), l’exposition offre aussi une expérience audiovisuelle qui plonge le visiteur dans la composition de ses images.
Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France https://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
Machine arrière #3 : Autochrome
© Universcience
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