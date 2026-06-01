MADA GREEN 8ème édition, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
MADA GREEN 8ème édition, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre dimanche 7 juin 2026.
MADA GREEN 8ème édition Samedi 6 juin, 19h00 Saint-Pierre Martinique Martinique
Pour plus d’infos : 0696 97 65 00 massaiprod@gmail.com/@madagreen_electronicparty
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T01:00:00+02:00 – 2026-06-07T05:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00 – 2026-06-07T05:59:00+02:00
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/mada-green-8 »}]
La nuit électro la plus verte de la Martinique reprend ses droits. Plateau artistique de feu avec en invités : Gone Deville, Faraöh, Mob,
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