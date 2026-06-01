VISITE DE L’OVSM, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
VISITE DE L’OVSM, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre vendredi 5 juin 2026.
VISITE DE L’OVSM 5 – 26 juin Saint-Pierre Martinique Martinique
Gratuite / Réservation obligatoire / 25 places sont disponibles par créneau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T22:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:30:00+02:00
Programme des visites :
Présentation des missions de l’observatoire et de l’activité récente de la Montagne Pelée, visite du bâtiment, présentation des instruments de mesure.
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-lobservatoire-volcanologique-et-sismologique-de-Martinique »}]
Venez découvrir l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique, visites organisées par l’OVSM au cours du mois de juin 2026
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