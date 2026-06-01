Visite découverte du Domaine du Café grillé, Domaine du café grillé, Saint-Pierre
Visite découverte du Domaine du Café grillé, Domaine du café grillé, Saint-Pierre samedi 6 juin 2026.
Visite découverte du Domaine du Café grillé Samedi 6 juin, 10h00 Domaine du café grillé La Réunion
Visite gratuite mais places limitées à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T09:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T09:30:00+02:00
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, découvrez le jardin du Domaine du Café Grillé à Pierrefonds lors d’une visite guidée le samedi 6 juin.
Accompagnés d’un guide du domaine, partez à la découverte de ce lieu chargé d’histoire et de nature, où se mêlent patrimoine, végétation tropicale et savoir-faire agricole. Au fil de la visite, vous pourrez apprécier la diversité des espèces présentes et profiter d’un cadre paisible et verdoyant aux portes de Saint-Pierre.
Une invitation à explorer un jardin vivant, entre culture, histoire et biodiversité réunionnaise.
Domaine du café grillé Saint-Pierre 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 24 15 40 https://www.domaineducafegrille.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] Jardin touristique
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, découvrez le jardin du Domaine du Café Grillé à Pierrefonds lors d’une visite guidée le samedi 6 juin.
© DR
À voir aussi à Saint-Pierre (La Réunion)
- Les mardis Vins & Fromages d’Alsace Saint-Pierre 2 juin 2026
- VISITE DE L’OVSM, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre 5 juin 2026
- MADA GREEN 8 « ECO FRIENDLY ELECTRONIC PARTY », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre 7 juin 2026
- Randonnée La Grandvallière salle omnisports Saint-Pierre 7 juin 2026
- La Mizik dan ker Sin Pier, Boulevard Hubert Delisle 97410 Saint-Pierre, Saint-Pierre 20 juin 2026