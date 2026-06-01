Visite découverte du Domaine du Café grillé, Domaine du café grillé, Saint-Pierre

Visite découverte du Domaine du Café grillé Samedi 6 juin, 10h00 Domaine du café grillé La Réunion

Visite gratuite mais places limitées à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T09:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T09:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, découvrez le jardin du Domaine du Café Grillé à Pierrefonds lors d’une visite guidée le samedi 6 juin.

Accompagnés d’un guide du domaine, partez à la découverte de ce lieu chargé d’histoire et de nature, où se mêlent patrimoine, végétation tropicale et savoir-faire agricole. Au fil de la visite, vous pourrez apprécier la diversité des espèces présentes et profiter d’un cadre paisible et verdoyant aux portes de Saint-Pierre.

Une invitation à explorer un jardin vivant, entre culture, histoire et biodiversité réunionnaise.

Domaine du café grillé Saint-Pierre 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 24 15 40 https://www.domaineducafegrille.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] Jardin touristique

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, découvrez le jardin du Domaine du Café Grillé à Pierrefonds lors d’une visite guidée le samedi 6 juin.

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