Visite découverte du Jardin Forêt de l’Ilet du Centre, Ilet du Centre, Saint-Pierre

Visite découverte du Jardin Forêt de l’Ilet du Centre Samedi 6 juin, 10h00 Ilet du Centre La Réunion

Visite gratuite mais places limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le jardin-forêt de l’Ilet du Centre à Saint-Pierre, lors d’une visite guidée exceptionnelle le samedi 6 juin à 9h.

Accompagnés de Michel Reynaud, architecte paysagiste et écologue, et de Marcel Tipveau, guide conférencier de la Ville d’art et d’histoire de Saint-Pierre, partez à la rencontre d’un véritable écrin de verdure au cœur de la ville. Ce havre de fraîcheur abrite de nombreuses espèces endémiques et offre un regard original sur la richesse végétale et paysagère réunionnaise.

Une balade conviviale et enrichissante pour découvrir autrement la nature en milieu urbain.

Ilet du Centre 139, rue François Isautier Saint-Pierre 97546 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}]

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le jardin-forêt de l’Ilet du Centre à Saint-Pierre, lors d’une visite guidée exceptionnelle le samedi 6 juin à 9h.

© Michel Reynaud