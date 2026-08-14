Madame Classique et Monsieur Jazz, Dès 7 ans au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

À la ville comme à la scène, Louise&Dexter forment une alliance inattendue. Unis par la musique et par le cœur, ils font dialoguer le jazz et le classique sur un seul piano, à quatre mains.

De cette union naît une alchimie musicale et humaine d’une rare évidence. Chaque note jouée est un murmure complice, chaque silence une promesse. Il suffit de les voir et de les entendre pour jurer qu’ils sont faits pour s’entendre.

« L’amour ne connaît pas de frontière, pas même celle, naguère jugée infranchissable, entre le jazz et la musique classique. » Télérama

Durée : 1h15. Tout public à partir de 7 ans. Chaque place est à 13 € en ligne (tarif unique, valable pour 1 personne, enfant ou adulte). Ouverture des portes 30 minutes avant. Réservations vivement conseillées.

Dans le cadre du festival Graines de jazz.

Line-up : Dexter Goldberg : piano ; Louise Akili : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Classique et Jazz — Louise&Dexter unissent leurs talents pour un concert enchanteur où le piano dialogue entre les mondes du jazz et de la musique classique, à découvrir en famille.

Le vendredi 30 octobre 2026

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 30 octobre 2026

de 11h00 à 12h00

payant

De 10 à 16 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T15:00:00+01:00

fin : 2026-10-30T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T11:00:00+02:00_2026-10-30T12:00:00+02:00;2026-10-30T14:00:00+02:00_2026-10-30T15:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/madame-classique-et-monsieur-jazz contact@38riv.com



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