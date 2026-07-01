Madame ose Bashung, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Madame ose Bashung Vendredi 4 décembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:15:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:15:00+01:00

Madame a osé. Elles ont osé ! Elles lui ont déclaré leur flamme !

Quand des créatures travesties chevauchent le répertoire de Bashung, forcément ça galope… Madame Ose Bashung, c’est un cabaret « folle », aux talons acérés et aux perruques apprêtées, mené par Corrine, Brenda Mour et Patachtouille.

C’est un concert fulgurant dirigé tambour battant par six musiciens hors pair (un quatuor à cordes, une guitare électrique et un piano), une cavalcade au rythme des chansons d’Alain Bashung disparu il y a 15 ans.

C’est un voyage initiatique en douze tableaux dans un univers transcendé, une expérience sensorielle maquillée et culottée, une expérience unique de voir son répertoire trempé dans les strass, les paillettes, les plumes et fixé à la laque. Elles s’aventureront sur les routes des plus sinueuses pour un hommage haut en couleur.

Corrine, Brenda Mour et Patachtouille ont de l’énergie et du plaisir à revendre.

Osez Bashung avec elles !

Conception et mise en scène : Sébastien Vion, Chanteurs et performeurs : Sébastien Vion, Kova Rea, Piano : Julien Fanthou, Charly Voodoo, Guitare : Christophe Rodomidto, Quatuor à cordes du Rainbow Symphony Orchestra, Juliette Belliard (alto), Adrien Legendre (violoncelle), Laurent Lescane (premier violon), Vladimir Spach (second violon), Arrangements : Damien Chauvin arrangements, Coiffeuse, maquilleuse, accessoiriste : Anna Rinzo, Vidéos : Collectif La Garçonnière

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 cabaret electro-pop

Benoit Fatou