Madame Pylinska et le secret de Chopin Théâtre Gray

Madame Pylinska et le secret de Chopin

Théâtre Avenue Révon Gray Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2026-10-09 20:30:00

2026-10-09

Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de ronces, impose une méthode excentrique pour jouer du piano se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau, écouter le silence, faire lentement l’amour… Au fil de ses cours, de surprise en surprise, le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend la vie.

Une fable tendre et comique, garnie de chats snobs, d’araignées mélomanes, d’une tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin.

Les grands compositeurs ne sont pas que des compositeurs, mais des guides spirituels qui nous aident et nous

apprennent à vivre… Dans ce monologue autobiographique et drôle où il fait vivre plusieurs personnages colorés, accompagné de Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, il explore l’œuvre de Chopin, sautant de pièces célèbres à des pages plus rares. .

Théâtre Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr

