Madame Reçoit, les variétés, Nantes

Madame Reçoit Vendredi 17 avril, 20h30 les variétés Loire-Atlantique

Tarif Unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00

Geneviève DeLaGlotte, grande bourgeoise nantaise, voit sa vie basculer le jour où son mari la quitte et part en emportant toute sa fortune. Du luxe à la débrouille, la chute est brutale.

Entre drames absurdes dans sa chute, les découvertes sociales vertigineuses et des rencontres inattendues, Geneviève tente de se reconstruire dans un monde quelle n’avait jamais eu à fréquenter.

Bien décidé à ne pas sombrer dans la solitude, elle en profite pour inviter ses fidèles amies, Shigella et Marie Paconn partager avec elle cette nouvelle vie pleine de surprises.

les variétés 2 rue paul théry 44200 nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065 »}]

Geneviève, bourgeoise nantaise ruinée du jour au lendemain, découvre un monde inconnu. Entre absurdités, chutes et rencontres, elle se reconstruit avec ses amies dans une nouvelle vie. bonne garde les variétés

ASBGC & Theater&Co