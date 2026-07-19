Informations pratiques

Strasbourg

Ma’Dame Run Course féminine franco-allemande

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

MA’DAME RUN intègre, aux côtés de La Strasbourgeoise, l’opération Toutes en Rose , organisée chaque année dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Elle se compose d’une course féminine et d’une marche ouverte à tous sur un parcours franco-allemand de 5 km.

Les bénéfices seront reversés à part égale à deux associations (française et allemande) de lutte contre le cancer du sein.

Inscriptions en ligne. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 31 83 86 contact@acse-strasbourg.eu

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English :

L’événement Ma’Dame Run Course féminine franco-allemande Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-16 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg