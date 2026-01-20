MADE IN ROCK N ROLL Prades
MADE IN ROCK N ROLL Prades samedi 4 avril 2026.
MADE IN ROCK N ROLL
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tribute Johnny Hallyday par Jean Philippe Bourcier et ses musiciens, avec en première partie Chloé. Billetterie sur Hello Asso ou sur place
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 18 55 09
English :
Tribute Johnny Hallyday by Jean Philippe Bourcier and his musicians, with opening act Chloé. Tickets on Hello Asso or on site
