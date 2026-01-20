MADE IN ROCK N ROLL

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tribute Johnny Hallyday par Jean Philippe Bourcier et ses musiciens, avec en première partie Chloé. Billetterie sur Hello Asso ou sur place

.

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 18 55 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tribute Johnny Hallyday by Jean Philippe Bourcier and his musicians, with opening act Chloé. Tickets on Hello Asso or on site

L’événement MADE IN ROCK N ROLL Prades a été mis à jour le 2026-01-20 par OTI CONFLENT CANIGO