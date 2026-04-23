Montargis

Madeleine Riffaud, résistante

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-27

Madeleine Riffaud, résistante

L’association Alfagatibul et les collèges Lucie Aubrac de Villemandeur et Picasso de Chalette ont mené un travail de fond autour de la résistante Madeleine Riffaud, s’appuyant tout particulièrement sur la bande dessinée Madeleine, résistante de Dominique Bertail, Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud elle-même. La médiathèque expose le fruit des travaux d’élèves (planches de BD, carnets de voyage), mais aussi des planches originales de Dominique Bertail. Vous pourrez également découvrir une exposition sur la vie de Madeleine Riffaud illustrée par Dominique Bertail en façade de la médiathèque. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Madeleine Riffaud, Resistance fighter

L’événement Madeleine Riffaud, résistante Montargis a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MONTARGIS