‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026, Théâtre de l’Incongru, Avignon

Informations pratiques

‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 4 – 10 juillet Théâtre de l’Incongru Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:20:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T21:20:00+02:00

Toute en Ut intégral, Mademoiselle Maya vous reçoit dans son petit salon 1900.

Elle a su charmer Montcuq et Montluçon (Festivals), Fait la » Gaité » à Montparnasse, et porté ses chansons un peu partout en France… C’est LA Divette à (re)découvrir. En pleine forme malgré ses 156 printemps/ été/automne/ hiver !

Faites une immersion en profondeur dans le tendre et rieur petit salon personnel de Mademoiselle Maya. Sans palme, sans hypnose ni substances illicites, elle vous propose de plonger avec elle pour un voyage inoubliable en 1900, pour son plus grand plaisir, et le vôtre bien sûr. Il y sera question d’amour, et d’humour, puisque les textes écrits et interprétés par Charlotte Grenat sont à double sens coquins, avec classe et légèreté.

Avec elle, l’indispensable indescriptible Bertrand Ferrier, pianiste-comédien aux doigts mélodieux à la dextérité sans pareil. Un duo de choix pour une soirée hors du temps, sur des mélodies éclatantes composées sur mesure et à la portée de toutes les oreilles par Jean-François Varlet. Entre théâtre et chansons, lecture de lettres inédites de beaux amis admirateurs, à commencer par Georges Feydeau qui aurait fait d’elle son égérie (tellement) dans sa pièce » Le fil à la patte « … Et allez Hop !

Mademoiselle Maya en Ut Intégral

De et avec Charlotte Grenat

Théâtre l’Incongru

56 rue de la Bonneterie

84000 Avignon

Du 4 au 10 juillet

20h

Piano : Bertrand Ferrier

Textes : Charlotte Grenat

Musiques : Jean-François Varlet

Réservation : fnac, billetreduc, 0616139832

Théâtre de l’Incongru 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Toute en Ut intégral, Mademoiselle Maya vous reçoit dans son petit salon 1900. concert Théâtre