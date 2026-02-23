Madri(é)gale figures musicales et langues dites étrangères Cité de la Voix Vézelay

Madri(é)gale figures musicales et langues dites étrangères

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Sous la direction de Mariana Delgadillo Espinoza, Alkymia explore la puissance expressive des madrigaux de Monteverdi, de Schein ou de Bach.

Dix voix et continuo (viole de gambe, lira et orgue) révèlent comment la musique des mots, qu’elle soit familière ou étrangère, touche au plus intime. Polyphonie et affects se mêlent pour dessiner un langage universel, à la fois érudit et profondément sensible. .

