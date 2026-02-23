Madri(é)gale figures musicales et langues dites étrangères Cité de la Voix Vézelay
Madri(é)gale figures musicales et langues dites étrangères Cité de la Voix Vézelay samedi 28 mars 2026.
Madri(é)gale figures musicales et langues dites étrangères
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sous la direction de Mariana Delgadillo Espinoza, Alkymia explore la puissance expressive des madrigaux de Monteverdi, de Schein ou de Bach.
Dix voix et continuo (viole de gambe, lira et orgue) révèlent comment la musique des mots, qu’elle soit familière ou étrangère, touche au plus intime. Polyphonie et affects se mêlent pour dessiner un langage universel, à la fois érudit et profondément sensible. .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Madri(é)gale figures musicales et langues dites étrangères Vézelay a été mis à jour le 2026-02-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)