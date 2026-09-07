Magic Pirate, Théâtre Le Grenier, Bougival
vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre Le Grenier · Bougival
Informations pratiques
Magic Pirate Vendredi 4 décembre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €*
Tarif jeune (moins de 18 ans) : 9,50 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
Par Micka
Durée : 1h
Entre humour, magie, rires et bonne humeur, le capitaine vous entraîne dans son incroyable univers de pirate à la recherche d’un trésor caché.
Pendant une heure, laissez-vous transporter par une expérience ludique et familiale, remplie de moments complices avec les enfants comme avec les adultes.
Préparez-vous à rire, participer et vivre une aventure inoubliable au coeur du monde des pirates !
Mickaël est magicien depuis 15 ans au parc Astérix.
Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-33683-0.wb?REFID=yLkNAAAAAAAAAAAA0gA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !
Embarquez pour une aventure pleine de surprises dans un spectacle interactif où petits et grands deviennent les véritables acteurs de l’histoire. magie pirate aventure
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