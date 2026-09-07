Magic Pirate, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

Magic Pirate Vendredi 4 décembre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines

Plein tarif : 19 €

Tarif réduit : 15 €*

Tarif jeune (moins de 18 ans) : 9,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Par Micka

Durée : 1h

Entre humour, magie, rires et bonne humeur, le capitaine vous entraîne dans son incroyable univers de pirate à la recherche d’un trésor caché.

Pendant une heure, laissez-vous transporter par une expérience ludique et familiale, remplie de moments complices avec les enfants comme avec les adultes.

Préparez-vous à rire, participer et vivre une aventure inoubliable au coeur du monde des pirates !

Mickaël est magicien depuis 15 ans au parc Astérix.

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-33683-0.wb?REFID=yLkNAAAAAAAAAAAA0gA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Embarquez pour une aventure pleine de surprises dans un spectacle interactif où petits et grands deviennent les véritables acteurs de l’histoire. magie pirate aventure