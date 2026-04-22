Magic systeme Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Magic systeme

Dimanche 14 février 2027 à partir de 19h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 31 – 31 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 19:00:00

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-14

La tournée des 30 ans ! Marseille accueille Magic Systeme à l’Espace Julien !

Avec plus de cinq millions d’albums vendus et plus d’un milliard de vues sur YouTube, Magic System s’impose comme un véritable phénomène intergénérationnel.



Après avoir fait danser le monde entier sur Premier Gaou , Bouger Bouger ou encore Magic in the Air , le groupe célèbre aujourd’hui ses 30 ans de carrière avec une tournée anniversaire exceptionnelle, couronnée par une date événement à l’Accor Arena ! .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 30th anniversary tour! Marseille welcomes Magic Systeme at Espace Julien!

L’événement Magic systeme Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille