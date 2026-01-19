Magie Close Up Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen
Magie Close Up Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen samedi 16 mai 2026.
Agen
Magie Close Up
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Magie close-up avec Magnus au Plancher des Vaches. Tours bluffants, humour et interactions à votre table pour une soirée inoubliable. Laissez-vous surprendre et vivez la magie au plus près ! Infos et menu leplancherdesvaches.fr
Magie close-up à table avec Magnus.
Préparez-vous à être bluffés, amusés et surpris !
Ce samedi, Magnus et la Main Secrète débarque au Plancher avec une magie close-up percutante tours exceptionnels, paris impossibles, poésie et humour bien affûté.
Un spectacle interactif, surprenant et surtout inoubliable, à vivre de table en table pendant votre soirée.
Venez partager ses histoires étonnantes et laissez la magie opérer…
Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur
https://www.leplancherdesvaches.fr .
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Magie Close Up
Close-up magic with Magnus at Plancher des Vaches. Bluffing tricks, humor and interaction at your table for an unforgettable evening. Let yourself be surprised and experience magic up close! Info and menu: leplancherdesvaches.fr
L’événement Magie Close Up Agen a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- Les Séparables Théâtre Théâtre municipal Ducourneau Agen 21 avril 2026
- Le Florida Apéro langues de la maison de l’Europe Bar du Florida Agen 21 avril 2026
- Comédie COSY duo improvisé Contrepoint Café-Théâtre Agen 23 avril 2026
- Agen Agora Les Goldmen Concert 100% Goldman Avenue du Midi Agen 24 avril 2026
- Nouvelles du cosmos Théâtre Ducourneau Agen 24 avril 2026