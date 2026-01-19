Magie Close Up Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Agen

Magie Close Up

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Magie close-up avec Magnus au Plancher des Vaches. Tours bluffants, humour et interactions à votre table pour une soirée inoubliable. Laissez-vous surprendre et vivez la magie au plus près ! Infos et menu leplancherdesvaches.fr

Magie close-up à table avec Magnus.

Préparez-vous à être bluffés, amusés et surpris !

Ce samedi, Magnus et la Main Secrète débarque au Plancher avec une magie close-up percutante tours exceptionnels, paris impossibles, poésie et humour bien affûté.

Un spectacle interactif, surprenant et surtout inoubliable, à vivre de table en table pendant votre soirée.

Venez partager ses histoires étonnantes et laissez la magie opérer…

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Magie Close Up

Close-up magic with Magnus at Plancher des Vaches. Bluffing tricks, humor and interaction at your table for an unforgettable evening. Let yourself be surprised and experience magic up close! Info and menu: leplancherdesvaches.fr

L’événement Magie Close Up Agen a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen