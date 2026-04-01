Magie pour petits et grands MJC Espaly-Saint-Marcel
Magie pour petits et grands MJC Espaly-Saint-Marcel samedi 25 avril 2026.
Espaly-Saint-Marcel
Magie pour petits et grands
MJC 23/25 Avenue de la Mairie (en contrebas) Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez assister à des tours de magie sur tables close-up et des numéros de scène, avec les Magiciens du Velay et la participation des élèves de l’atelier magie de la MJC.
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MJC 23/25 Avenue de la Mairie (en contrebas) Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09 agnes-mjc@orange.fr
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English :
Come and enjoy close-up and stage magic with Les Magiciens du Velay and students from the MJC?s magic workshop.
L’événement Magie pour petits et grands Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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