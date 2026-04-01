Spectacle de magie pour petits et grands MJC Auguste Dumas Espaly-Saint-Marcel

Espaly-Saint-Marcel

Spectacle de magie pour petits et grands

MJC Auguste Dumas 23-25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Des tours de magie sur tables close-up et des numéros sur scène (à partir de 6 ans). Avec l’Amicale des Magiciens du Velay et avec la participation des élèves de l’atelier magie de la MJC. Réservations conseillées.

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MJC Auguste Dumas 23-25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09

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English :

Close-up magic tricks on tables and on stage (ages 6 and up). With the Amicale des Magiciens du Velay and the participation of students from the MJC magic workshop. Reservations recommended.

L’événement Spectacle de magie pour petits et grands Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay