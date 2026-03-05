Visite de la basilique sanctuaire Saint-Joseph d’Espaly Sanctuaire Saint-Joseph de Bon-Espoir Espaly-Saint-Marcel

Visite de la basilique sanctuaire Saint-Joseph d’Espaly

Sanctuaire Saint-Joseph de Bon-Espoir Rue Abbé Fontanille Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-09 2026-07-13 2026-08-17

À proximité du Puy-en-Velay, au cœur de la vallée de la Borne, la basilique Saint-Joseph de Bon-Espoir d’Espaly, achevée en 1918, occupe l’emplacement de l’ancienne chapelle d’un château fort. Visite payante, sur inscription.

Sanctuaire Saint-Joseph de Bon-Espoir Rue Abbé Fontanille Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

Near Le Puy-en-Velay, in the heart of the Borne Valley, the Basilica of Saint Joseph de Bon-Espoir in Espaly, completed in 1918, stands on the site of the former chapel of a fortified castle. Visits subject to charge and registration.

