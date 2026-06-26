Magma Burger Airport Tours
Magma Burger Airport Tours samedi 12 décembre 2026.
Tours
Magma Burger Airport
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 19:30:00
fin : 2026-12-12 23:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Incroyable mais vrai
Magma revient à ses origines pour transformer le Bateau ivre en vaisseau spatial !
Vous allez redécouvrir son noyau dur, une voix et la section rythmique de Christian Vander, coeur et ossature du groupe. Brut de fonte !
Un répertoire dense comme l’acier, brûlant tel le feu céleste.
En première partie, retrouvez Burger Airport, trio tourangeau qui fusionne jazz, funk, électro, disco, blues et psychédélisme dans un univers cinématique rétro-futuriste entre Morricone, Herbie Hancock et Snarky Puppy. 25 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Unbelievable but true:
Magma is returning to its roots to transform *Le Bateau ivre* into a spaceship!
L’événement Magma Burger Airport Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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