MAGMA Concert Musiques Actuelles Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

MAGMA Concert Musiques Actuelles

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 41 – 41 – 41 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Le groupe culte de la scène musicale française revient aux origines de sa création.

Née d’influences et de confluences, de pulsions et d’impulsions, hors des modes et des courants, la musique de Magma se démarque de ses contemporains par son énergie à part.

Fondé en 1969 par le batteur démiurge Christian Vander, l’influence du groupe s’étend à travers le monde auprès de plusieurs générations.

Pour cette tournée ‘Zeuhl Kommandöh TOUR’, retrouvez l’énergie brute de la formule historique à 6 musiciens sur scène, sur le répertoire électrique et éclectique des 70’s. Une occasion idéale de ravir les fans de la première heure et de surprendre un public toujours plus jeune.

Avec Christian VANDER, Hervé AKNIN, Rudy BLAS, Simon GOUBERT, Thierry ELIEZ et Charles LUCAS.

Des dizaines d’albums, des centaines de concerts, à l’origine d’un courant musical inspirant une multitude de jeunes musiciens, la musique de MAGMA est universelle, unique et éternellement d’avant-garde.

Genre Progressive rock Zeuhl .

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : MAGMA Concert Musiques Actuelles

L’événement MAGMA Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)