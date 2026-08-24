Magnus et la main secrete Close up à table Plancher des Vaches Agen
samedi 24 octobre 2026 · Plancher des Vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Magnus et la main secrete Close up à table
Plancher des Vaches Place du Pin Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 23:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Samedi soir, Magnus et la main secrète s’invite au Plancher des Vaches pour une soirée pleine de magie pour émerveiller les petits et les grands enfants.
Corde, balles, cartes, des tours de magie toujours plus impressionnants !
Samedi soir, Magnus et la main secrète s’invite au Plancher des Vaches pour une soirée pleine de magie pour émerveiller les petits et les grands enfants.
Corde, balles, cartes, des tours de magie toujours plus impressionnants ! .
Plancher des Vaches Place du Pin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
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English : Magnus et la main secrete Close up à table
On Saturday night, Magnus and the Secret Hand will be performing at the Plancher des Vaches for an evening full of magic that will amaze children of all ages.
Ropes, balls, cards—magic tricks that get more and more impressive!
L’événement Magnus et la main secrete Close up à table Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
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