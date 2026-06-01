Mahabharata, une histoire de la violence – nouvelle création de Pauline Bayle Théâtre Public Montreuil Montreuil mardi 22 septembre 2026.

Épopée indienne dont la création remonte aux origines de notre humanité, Le Mahabharata nous entraîne dans un tourbillon ébouriffant. D’une richesse inouïe, ce texte fondateur entremêle les registres et les genres, et nourrit une foi absolue dans la puissance de l’imaginaire.

Entourée d’une distribution exclusivement féminine, Pauline Bayle plonge dans cette histoire plus grande que nous pour en offrir une adaptation contemporaine et nous raconter comment la haine entre deux clans entraînera le monde dans une guerre aussi inévitable qu’absolue.

Au fil du spectacle se dessine ainsi une réflexion puissante sur les voies de l’action humaine, depuis les raisons qui nous poussent à agir jusqu’aux conséquences de nos actes, notamment lorsque nous choisissons de recourir à la force. À l’aune des enjeux actuels qui traversent notre société, cette épopée se déploie avec une bouleversante modernité.

Entourée d’une distribution exclusivement féminine, Pauline Bayle plonge dans l’épopée indienne « Le Mahabharata » pour en offrir une adaptation contemporaine, avec une modernité bouleversante.

Du mardi 22 septembre 2026 au samedi 24 octobre 2026 :

samedi

de 17h00 à 20h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 22h00

payant

De 9 à 27 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T22:00:00+02:00;2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T22:00:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00;2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00;2026-09-26T17:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00;2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T22:00:00+02:00;2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T22:00:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T22:00:00+02:00;2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T22:00:00+02:00;2026-10-03T17:00:00+02:00_2026-10-03T20:00:00+02:00;2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T22:00:00+02:00;2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T22:00:00+02:00;2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00;2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00;2026-10-10T17:00:00+02:00_2026-10-10T20:00:00+02:00;2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T22:00:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T22:00:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00;2026-10-17T17:00:00+02:00_2026-10-17T20:00:00+02:00;2026-10-20T19:00:00+02:00_2026-10-20T22:00:00+02:00;2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T22:00:00+02:00;2026-10-22T19:00:00+02:00_2026-10-22T22:00:00+02:00;2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T22:00:00+02:00;2026-10-24T17:00:00+02:00_2026-10-24T20:00:00+02:00

Théâtre Public Montreuil 10, place Jean-Jaurès 93100 Salle Jean-Pierre VernantMontreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/mahabharata-une-histoire-de-la-violence_pauline-bayle +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil



Afficher la carte du lieu Théâtre Public Montreuil et trouvez le meilleur itinéraire

