Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MAHE GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS Lille

MAHE GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS Lille

MAHE GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS Lille samedi 3 octobre 2026.

Lieu : GRAND THEATRE - LILLE GRAND PALAIS

Adresse : AVENUE DES CITÉS UNIES

Ville : 59777 Lille

Département : 59

Début : 2026-10-03

Fin : 2026-10-03

Heure de début : 20:00

MAHE Début : 2026-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS AVENUE DES CITÉS UNIES 59777 Lille 59

À voir aussi à Lille (59)