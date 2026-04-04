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MAHE LE PONANT Pace

MAHE LE PONANT Pace

MAHE LE PONANT Pace vendredi 5 mars 2027.

Lieu : LE PONANT

Adresse : BD DUMAINE DE LA JOSSERIE

Ville : 35740 Pace

Département : 35

Début : 2027-03-05

Fin : 2027-03-05

Heure de début : 20:30

MAHE Début : 2027-03-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PONANT BD DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 Pace 35

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