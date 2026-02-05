Mahé s’installe Le Bacchus Rennes 20 et 21 octobre Tarifs : 22€

et ça va faire du bruit.

Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater.

Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours « presque sans faute ». Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.

Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.

[https://youtu.be/YkpPiSyVA2M](https://youtu.be/YkpPiSyVA2M)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-20T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-21T22:15:00.000+02:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8162-mahe-s-installe-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

