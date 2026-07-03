Mahler in Manhattan, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Mahler in Manhattan Vendredi 11 juin 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-11T20:00:00+02:00 – 2027-06-11T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-11T20:00:00+02:00 – 2027-06-11T21:30:00+02:00

Orchestre

Clôturer une saison, c’est rassembler. Pour ce concert de clôture organisé dans le cadre d’un festival des orchestres locaux, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ouvre les portes de sa maison – l’Auditorium – aux orchestres amateurs de Bordeaux, affirmant que la musique symphonique est une aventure collective portée par tous. Avec Mahler in Manhattan, Joseph Swensen imagine un Gustav Mahler solitaire dans le New York de 1911, errant dans une ville bruyante et insomniaque. Au coeur de ce tumulte, une mélodie issue des esquisses de sa Dixième Symphonie inachevée émerge et s’impose, comme une mémoire persistante. En miroir, Le Chant de la Terre, oeuvre de Gustav Mahler achevée en 1908, déploie une méditation bouleversante sur la nature qui s’inspire de poèmes chinois. Une symphonie avec voix d’une intensité rare qui vient conclure une grande saison symphonique avec Joseph Swensen qui a su imposer sa signature à la tête de l’ONBA.

Programme

Joseph Swensen, Mahler in Manhattan, création française

Gustav Mahler, Le Chant de la Terre

Autour du concert

mardi 8 juin 17 h : conférence de Daniel Labarrere autour du Chant de la Terre, Grand-Théâtre

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697591-mahler-in-manhattan »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-mahler-manhattan-88881 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen | Marianne Crebassa | Mauro Peter Orchestre