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Mai à Vélo 2026, CLINIQUE SAINTE ODILE (ELSAN), Haguenau

Mai à Vélo 2026, CLINIQUE SAINTE ODILE (ELSAN), Haguenau

Mai à Vélo 2026, CLINIQUE SAINTE ODILE (ELSAN), Haguenau vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CLINIQUE SAINTE ODILE (ELSAN)

Adresse : 6 RUE DES PREMONTRES 67500 HAGUENAU

Ville : 67500 Haguenau

Département : Collectivité européenne d'Alsace

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CLINIQUE SAINTE ODILE (ELSAN) Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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