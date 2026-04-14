Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Croix-Rouge Compétence – Centre-Val de Loire, Chambray-lès-Tours

Mai à Vélo 2026, Croix-Rouge Compétence – Centre-Val de Loire, Chambray-lès-Tours

Mai à Vélo 2026, Croix-Rouge Compétence – Centre-Val de Loire, Chambray-lès-Tours vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Croix-Rouge Compétence - Centre-Val de Loire

Adresse : 6 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski, 37170 Chambray-lès-Tours, France

Ville : 37170 Chambray-lès-Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Croix-Rouge Compétence – Centre-Val de Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Croix-Rouge Compétence – Centre-Val de Loire 6 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski, 37170 Chambray-lès-Tours, France Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.instagram.com/crc.cvdl/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209625

À voir aussi à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire)