Mai à Vélo 2026, Direction Départmentale des Finances Publiques de la Haute Savoie, Annecy
Mai à Vélo 2026, Direction Départmentale des Finances Publiques de la Haute Savoie, Annecy vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Direction Départmentale des Finances Publiques de la Haute Savoie Upper Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Direction Départmentale des Finances Publiques de la Haute Savoie 18 Rue de la Gare, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=212960
À voir aussi à Annecy (Upper Savoy)
- La Guerre des prix, Le Mikado (ex Novel), Annecy 6 mai 2026
- Close-up ou la magie rapprochée, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026
- Décodez les erreurs !, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026
- Mallette sur l’esprit critique, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026
- Oups ! Au coeur de l’erreur, La Turbine sciences, Annecy 23 mai 2026