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Mai à Vélo 2026, Groupe ECOCERT, L’Isle-Jourdain

Mai à Vélo 2026, Groupe ECOCERT, L’Isle-Jourdain

Mai à Vélo 2026, Groupe ECOCERT, L’Isle-Jourdain vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Groupe ECOCERT

Adresse : Lamothe Ouest, 32600 L'Isle-Jourdain, France

Ville : 32600 L'Isle-Jourdain

Département : Gers

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Groupe ECOCERT Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Groupe ECOCERT Lamothe Ouest, 32600 L’Isle-Jourdain, France L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218720

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