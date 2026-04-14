Mai à Vélo 2026, Intercommunalité Bernay Terres de Normandie, Bernay
Mai à Vélo 2026, Intercommunalité Bernay Terres de Normandie, Bernay vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Intercommunalité Bernay Terres de Normandie Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Intercommunalité Bernay Terres de Normandie 6 Rue Léon Puel, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=180114
À voir aussi à Bernay (Eure)
- Voie Verte de la Vallée de la Charentonne Bernay Eure 1 mai 2026
- Les émigrants, Musée des Beaux Arts, Bernay 23 mai 2026
- Parcours : le tarot des collections, Musée des beaux-arts, Bernay 23 mai 2026
- Exposition : vivante, gaie, piquante M. T. Lanoa, Musée des beaux-arts, Bernay 23 mai 2026
- Atelier : broder le papier, Musée des beaux-arts, Bernay 23 mai 2026