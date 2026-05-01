Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Keolis Rennes, Rennes

Mai à Vélo 2026, Keolis Rennes, Rennes

Mai à Vélo 2026, Keolis Rennes, Rennes vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Keolis Rennes

Adresse : Rue Jean-Marie Huchet, 35000 Rennes France

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Keolis Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Keolis Rennes Rue Jean-Marie Huchet, 35000 Rennes France Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=213233

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)