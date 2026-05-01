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Mai à Vélo 2026, Les Climatosportifs, Nogent-sur-Marne

Mai à Vélo 2026, Les Climatosportifs, Nogent-sur-Marne

Mai à Vélo 2026, Les Climatosportifs, Nogent-sur-Marne vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Les Climatosportifs

Adresse : 59 Rue Paul Bert, 94130 Nogent-sur-Marne, France

Ville : 94130 Nogent-sur-Marne

Département : Val-de-Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Les Climatosportifs Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Les Climatosportifs 59 Rue Paul Bert, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France https://linktr.ee/climatosportif?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=8c9e73b9-8660-42de-8056-9174bacd8570 [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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