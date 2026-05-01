Mai à Vélo 2026, lille3000, Lille
Mai à Vélo 2026, lille3000, Lille vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai lille3000 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
lille3000 Lille, 59000 France Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://lille3000.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219236
À voir aussi à Lille (Nord)
- Chaperon rouge et compagnie, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 6 mai 2026
- Bleu – Eleanor Shine, Maison Folie Moulins, Lille 6 mai 2026
- Rencontres avec les artistes Elliot Compiègne, Violaine Desportes et Jérémy Moncheaux, La pouponnière, Lille 6 mai 2026
- Conférence de présentation de l’exposition Trésors de laine et de soie Lille 6 mai 2026
- Jam Session, La malterie, Lille 6 mai 2026