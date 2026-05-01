Mai à Vélo 2026, Mai à vélo, Roubaix
Mai à Vélo 2026, Mai à vélo, Roubaix vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Mai à vélo Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Mai à vélo École primaire Léo Lagrange, 42 Rue d’Ypres 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219115
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Journée Portes-Ouvertes chez ReCycle-moi !, Atelier RECYCLE MOI, Roubaix 13 mai 2026
- Soirée Bedroom Research Roubaix 13 mai 2026
- Braderie & vide-grenier Rue du Pile Roubaix 14 mai 2026
- Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 15 mai 2026
- Exposition : Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 15 mai 2026