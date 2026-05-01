Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, NOVEOCARE, Chartres

Mai à Vélo 2026, NOVEOCARE, Chartres

Mai à Vélo 2026, NOVEOCARE, Chartres vendredi 1 mai 2026.

Lieu : NOVEOCARE

Adresse : 2 RUE JOSEPH FOURIER, 28000 CHARTRES

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai NOVEOCARE Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

NOVEOCARE 2 RUE JOSEPH FOURIER, 28000 CHARTRES Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218767

À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)