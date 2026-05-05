Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 6 mai 2026.
Chartres
Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez rencontrer le Comité Départemental Handisport lors de sa permanence pour découvrir les clubs, les activités et toutes les infos sur le handisport dans votre département.
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34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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English :
Come and meet the Comité Départemental Handisport at its office to find out about clubs, activities and all the information you need about handisport in your département.
L’événement Rencontre avec le Comité Départemental Handisport Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-04-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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